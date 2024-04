Terminó la pesadilla para una familia originaria del municipio de Calvillo, Aguascalientes y que duró por casi un mes, luego que fue liberado uno de sus integrantes que había sido secuestrado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La angustia que estuvieron viviendo los familiares del joven Alan G., inició en Semana Santa, cuando esta persona decidió emigrar hacia los Estados Unidos, dejando a su familia en el municipio de Calvillo, de donde es originario.

Sin embargo, el día 29 de marzo del 2024 que fue Viernes Santo, fue secuestrado junto con otro grupo de migrantes, entre ellos varios ecuatorianos, cuando pretendían cruzar la frontera a través de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Posteriormente, sus familiares comenzaron a recibir llamadas telefónicas donde les exigían una fuerte suma de dinero a cambio de su libertad.

Familiares que viven en Estados Unidos pagaron el dinero solicitado, pero los plagiarios no cumplieron con su palabra y mantuvieron al joven calvillense en cautiverio, al tiempo que incrementaron la cantidad de dinero que solicitaban por su rescate.

Desesperados, su familia que vive en Calvillo acudió a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para pedir ayuda y el caso fue canalizado a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, donde les pidieron que no difundieran el secuestro de Alan G. para no ponerlo en riesgo.

Sin embargo, a pesar de que proporcionaron números de cuenta donde se hicieron depósitos de dinero, números telefónicos desde donde se hacían las llamadas y nombres de personas a las que pertenecían las cuentas bancarias, la UECS mantuvo una posición pasiva y no hizo nada por agilizar las investigaciones y rastrear a la banda de secuestradores de migrantes.

En días pasados, los plagiarios contactaron a los familiares de Alan G. donde solicitaban otros 5 mil dólares por su rescate, dinero con el que ya no contaban, por lo que tuvieron que recurrir a una campaña de donación para poder obtener los recursos económicos, ya que amenazaron con torturarlo si no pagaban.

Afortunadamente, el pasado miércoles 24 de abril se llevó a cabo un operativo en Ciudad Juárez por parte de la SEDENA, Policía Cibernética, Guardia Nacional y de la Comisión Nacional Antisecuestro (CONASE), en el que se logró liberar a varias de las personas que estaban secuestradas, entre ellas el joven aguascalentense quien ya se encuentra a salvo con su familia que fue a recogerlo a Ciudad Juárez.