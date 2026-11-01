Un bebé de apenas siete meses de edad resultó con quemaduras en el 20 por ciento de su cuerpo, luego de sufrir un flamazo provocado por un tanque de gas. Debido a la gravedad de las lesiones, fue necesario trasladarlo de emergencia en helicóptero desde Rincón de Romos hasta el Hospital Hidalgo, en la capital de Aguascalientes.

El menor sufrió quemaduras por fuego directo en el rostro, ambos brazos y antebrazos, además de presentar lesiones en las vías respiratorias, por lo que su estado de salud fue reportado como delicado.

Minutos antes de las 14:00 horas de este sábado, médicos del Hospital General de Rincón de Romos solicitaron apoyo para trasladar al pequeño a un hospital de mayor capacidad de atención.

Ante la urgencia, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, autorizó la intervención del helicóptero Fuerza Uno, cuya tripulación, integrada por paramédicos del Grupo Aeromédico Táctico, se dirigió al nosocomio para recibir al paciente.

Una vez que el personal médico entregó al bebé a los rescatistas aéreos, comenzó el traslado hacia la ciudad de Aguascalientes.

El vuelo duró aproximadamente 10 minutos y concluyó en el Hospital Hidalgo, donde el menor fue ingresado directamente al área de choque pediátrico para continuar con su atención especializada.