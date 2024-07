Una mujer fue rescatada por Bomberos Municipales de Jesús María, Bomberos Estatales y personal de Protección Civil Municipal, tras extraviarse en el cerro de El Picacho.

Alrededor de las 21:15 horas, se recibió un reporte en el número de emergencias informando que en el Cerro del Muerto se encontraba una mujer desaparecida, quien había subido a escalar por la tarde y no había regresado.

De inmediato se implementó un operativo de búsqueda conjunto con Bomberos Municipales de Jesús María, Bomberos Estatales, personal de Protección Civil Municipal y policías preventivos.

Al llegar a la carretera federal No. 70 Poniente, fueron informados que aproximadamente a las 18:30 horas, varias personas decidieron escalar hasta la zona de las antenas del cerro de El Picacho.

Una vez que llegaron al punto señalado, decidieron descender nuevamente hasta la carretera, pero en el trayecto, una mujer de nombre María, de 58 años, les indicó que se había cansado.

En ese momento decidió sentarse a descansar algunos minutos y les indicó a sus acompañantes que continuaran el descenso, ya que ella conocía el camino y los alcanzaría más tarde.

Sin embargo, conforme transcurrían los minutos, la señora María no descendía del cerro y, debido a que ya había oscurecido, sus acompañantes comenzaron a preocuparse y decidieron llamar a los servicios de emergencia.

Una vez que se conoció la zona donde se encontraba la mujer, se implementó un operativo de búsqueda y poco más tarde fue localizada y rescatada la señora María, quien indicó que debido a que oscureció rápidamente y no llevaba alguna lámpara para iluminar, se extravió al no encontrar el camino de regreso.

Al llegar a la carretera federal No. 70 Poniente, la mujer fue valorada por paramédicos que arribaron en la ambulancia ECO-452 del ISSEA, quienes determinaron que no presentaba ninguna alteración en su salud, por lo que fue entregada a sus familiares.