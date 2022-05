Lilián Cruz Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reciba un buen mantenimiento y mejore su infraestructura y servicios, necesita descongestionarse, aseguró Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva Aerobus.

«Independientemente de que si hay un nuevo aeropuerto o no, el AICM requiere una buena ‘mano de gato’, requiere inversiones, mantenimiento, mejorar terminales y eficiencias operacionales. La única forma de hacerlo es descongestionando un poco el aeropuerto», aseguró.

Cuestionado sobre la decisión del Gobierno de limitar las operaciones en el aeropuerto capitalino de 61 a 49 por hora, dijo que ha tenido un diálogo abierto con las aerolíneas para llevar a cabo ese plan y que no se está obligando a las aerolíneas con esa decisión a volar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Zuazua, explicó que el AICM ya opera a niveles pre Covid, debido en parte a que las empresas en busca de eficiencias han optado por aviones más grandes y la infraestructura del aeropuerto no se ha modernizado a la par.

Dijo que al limitar las operaciones, las aerolíneas buscarán otros destinos que sean rentables, como el AIFA y los aeropuertos Querétaro, Cuernavaca, Puebla y Toluca, así como Guadalajara, Monterrey, Cancún y Tijuana.

Adelantó que Viva Aerobus regresará a operar a Toluca.

Aseguró que el AIFA es una alternativa porque tiene costos y servicios aeroportuarios más competitivos en precios que AICM, así como combustible y TUA.

