La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 59 expedientes en Aguascalientes en lo que va de 2026, de los cuales 38 aparecen como concluidos y 21 permanecen en trámite, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos del organismo.

La CNDH ubica al municipio de Aguascalientes con 45 expedientes registrados y 34 concluidos, mientras que Jesús María reporta 13 registros y seis conclusiones. Rincón de los Romos aparece con un expediente registrado y también concluido. Entre los hechos señalados con mayor frecuencia destacan la omisión de implementar la infraestructura necesaria para prestar adecuadamente los servicios de salud, con 18 registros; la omisión de proporcionar atención médica, con 15; y la falta de suministro de medicamentos, con seis. También aparecen cuatro registros por trámites médicos deficientes, tres por omitir información sobre el estado de salud y dos por negligencia médica.

En el apartado de autoridades señaladas, el Instituto Mexicano del Seguro Social concentra la cifra más alta entre las dependencias con 41 expedientes en el comparativo general por autoridad. En una consulta específica que filtra los registros del IMSS para Aguascalientes, se observan 29 expedientes. Esta vista identifica como principales hechos la omisión de proporcionar atención médica, con 13 registros; la falta de infraestructura para los servicios de salud, con 11; la omisión de suministrar medicamentos, con cuatro; y la realización deficiente de trámites médicos, con tres.

La Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional también tienen cuatro expedientes cada uno, mientras que la Comisión Federal de Electricidad y la Fiscalía General de la República tienen uno. En la consulta individual por autoridad, los registros de la Guardia Nacional incluyen señalamientos relacionados con la legalidad en el desempeño de funciones y una detención presuntamente realizada sin orden; en el caso de la Sedena, figuran señalamientos sobre legalidad y fundamentación o motivación de actos de autoridad.