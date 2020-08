Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- México se colocó entre los primeros lugares de muertes diarias de Covid-19 por millón de habitantes.

Según el promedio de muertes diarias en los últimos siete días, el país se encontraba ayer en el quinto lugar, con 5.53 casos por millón de habitantes, sólo por debajo de Perú, Kosovo, Colombia y Bolivia, según el conteo de la OCDE.

En el total acumulado, México está en el lugar 13 de muertes de Covid por millón de habitantes, con 411.09 casos, según los mismos datos disponibles en el portal Our World in Data.

Sin embargo, es el país con un mayor incremento de fallecimientos diarios totales, según información publicada ayer en el portal Statista.

En el acumulado de fallecimientos confirmados, el país se mantiene en tercer lugar, sólo por debajo de Estados Unidos y Brasil.

El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, afirmó ayer que es necesario que las autoridades de México revisen las medidas que se están implementando en el país.

“El número creciente de defunciones en México en las últimas semanas indica que es necesario que las autoridades revisen bien las medidas que se están implementando y qué medidas más efectivas se pueden tener para disminuir la velocidad de la transmisión”, afirmó.

“El desafío no es ver las proyecciones realizadas sino evitar que se vuelva realidad”, agregó.

Barbosa afirmó que México tiene que hacer un esfuerzo mayor para ampliar el acceso a las pruebas de Covid-19, pues sin hacer pruebas será muy difícil para el País tener efectividad con el resto de las medidas de control.

“En el caso de México hay que hacer un esfuerzo mayor para ampliar el acceso al testeo. Sin tener testeo accesible para todos los casos sospechosos es muy difícil tener efectividad en las medidas de control”, expuso.

“México está haciendo ese esfuerzo, pero creemos que debe ampliar más la capacidad de testeo”, añadió.

Por su parte, al aseverar que la región de América sigue presa del Covid-19, la directora de la OPS, Carissa Etienne, detalló que al 10 de agosto se han registrado 10 millones y medio de casos y 390 mil muertes por el nuevo coronavirus.

“Estas cifras dejan en claro que nuestra región sigue presa del Covid, pero el virus no es la única amenaza a la salud de las personas, pues la pandemia también está perturbando nuestra capacidad para controlar el contagio de otras enfermedades infecciosas”, advirtió.

Con información de Isabella González

