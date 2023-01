Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La extorsión aumentó 17.3 por ciento en 2022, lo que tiene encendidas las alertas del gabinete de seguridad.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que el año pasado se registraron 11 mil 38 víctimas de ese delito en todo el País.

En 2021, las Fiscalías estatales reportaron 9 mil 408 víctimas al SESNSP, un aumento de mil 630 casos.

Los datos no toman en cuenta la cifra negra -que en el caso de la extorsión es superior al 90 por ciento, según el Inegi-, ya que están basados en carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público.

Desde 2018, año que inició la actual Administración, este ilícito no sólo ha mantenido una tendencia al alza, sino que se ha disparado en 60 por ciento, ya que entonces se documentaron 6 mil 895 víctimas.

Ayer, en la conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el aumento de las extorsiones, mientras que la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, admitió que no han tenido los resultados que buscan.

«Es uno de los delitos en donde hemos tenido, como aquí lo sostuvo Rosa Icela, incremento. Van a la baja los homicidios, va a la baja robo de vehículos, va a la baja robo, el secuestro. Hay dos delitos, entre ellos el de extorsión, que está incrementándose.

«Estamos muy conscientes de esto y se está atendiendo», dijo el Mandatario mientras presentaba una gráfica sobre el comportamiento de ese ilícito.

La entidad con la mayor cantidad de extorsiones denunciadas ante el Ministerio Público local es el Estado de México.

Estadísticas del SESNSP indican que en 2022 se reportaron 4 mil 411 víctimas de este delito en la entidad mexiquense, es decir, 4 de cada 10 a nivel nacional.

La extorsión en el Edomex además aumentó 28.2 por ciento de un año a otro, ya que pasó de 3 mil 339 en 2021 a 4 mil 411 en 2022.

Otras entidades con alta incidencia de extorsiones son Veracruz, que sumó 857 víctimas el año pasado; Nuevo León, que tuvo 781; Jalisco, que contabilizó 725; y Guanajuato, que reportó 668.

En Palacio Nacional, el Presidente refirió que en Michoacán hay «mucho problema» de extorsión.

Incluso, destacó la captura de Vicente «N», alias «El 15», líder de una banda en Sinaloa que cobraba cuota a taxistas y se caracteriza por «tablear» a los conductores que no pagaban.

«Sí, efectivamente, como dice el Presidente, ha habido detenciones importantes respecto de la extorsión y el cobro de piso en algunas zonas del País. La extorsión es un delito que ha ido al alza», dijo la titular de la SSP.