Natalia Vitela, Martha Martínez y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El anuncio de Mario Delgado como próximo Secretario de Educación Publica desentonó con los nombramientos que hasta el momento había presentado la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para integrar su gabinete.

Contrario a los perfiles técnicos anunciados en las últimas tres semanas, Sheinbaum informó que el dirigente de Morena será el próximo titular de la SEP.

La designación provocó críticas de activistas y agrupaciones por la educación, como Mexicanos Primero que advirtió posturas encontradas en materia de educación por parte de Delgado.

«La trayectoria de Mario Delgado incluye haber sido Secretario de Educación en la Ciudad de México de 2015 a 2018, sin embargo ha tenido posturas encontradas en relación con las reformas del sistema educativo nacional en la última década.

«Primero, de apoyo a la reforma educativa del Gobierno de Enrique Peña en 2013 y, posteriormente, de repudio a la misma para reformarla seis años después con la llegada del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018)», destacó la agrupación.

Para Mexicanos Primero, Delgado debe hacer frente a las carencias en infraestructura, pues 56 mil 109 escuelas de educación básica y media superior operan sin agua, 43 mil 558 no tienen lavamanos y 26 mil 463 escuelas no cuentan con servicio de electricidad.

Paulina Amozurrutia, directora de Educación con Rumbo, consideró que el nombramiento es una muestra de continuidad a las políticas educativas implementadas por el actual Gobierno federal.

«El seguimiento a los temas tan delicados en educación no pueden hacerse si se ve a la Secretaría Educación como trampolín a otros puestos políticos o sólo es un pago a colaboradores leales», reprochó Amozurrutia.

Unas horas después de su anuncio como próximo titular de la SEP, Mario Delgado se reunió con dirigentes magisteriales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezados por Alfonso Cepeda, a quienes ofreció una alianza.

«Les pido que estemos muy de cerca porque todo lo vamos a hacer de la mano de ustedes. Seremos grandes aliados», auguró Delgado.

En contraste, el magisterio agrupado en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) reprochó el nombramiento.

«Mario Delgado representa un retroceso a la educación pública en México y una ofensa al magisterio. La CNTE y el magisterio democrático rechaza a quien dio apoyo a la mal llamada Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto», manifestó la cúpula de la CNTE.

Rosa Icela Rodríguez

Secretaria de Gobernación

– Primera Secretaria de Seguridad en el País, de diciembre 2020 a la fecha

– Secretaria de Gobierno en CDMX, entre diciembre 2018 y julio 2020

– Colaboradora de Ebrard y AMLO en la jefatura de Gobierno de la CDMX

Mario Delgado

Secretario de Educación

– Presidente de Morena, de noviembre 2020 a la fecha

– Ex senador y diputado federal

– Secretario de Finanzas y de Educación en CDMX, en la gestión de Ebrard

Ariadna Montiel

Secretaria del Bienestar

– Secretaria del Bienestar, de enero 2022 a la fecha

– Diputada federal y diputada local

– Directora de la Red de Transporte en CDMX, en la gestión de Ebrard

Omar García Harfuch

Secretario de Seguridad

– Secretario de Seguridad, de octubre 2019 a septiembre 2023

– Jefe de la Policía de Investigación de la Procuraduría CDMX, en 2019

– Titular de la Agencia de Investigación Criminal de FGR, entre 2016 y 2018