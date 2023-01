Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta el 11 de junio de 2021, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, lo más complicado que había hecho Abraham Vázquez Piceno era abrirle paso a la camioneta del Mandatario durante su giras por el País.

El 29 de noviembre de 2020, en Rosarito, Baja California, mientras recibía sobres de ciudadanos para el Presidente, fue abofeteado por una mujer inconforme.

Pero esa experiencia no le ha servido para evitar el desorden en la entrega de más de 70 mil millones de pesos en becas, ni tampoco las observaciones sobre irregularidades de un programa que atiende a 9.8 millones de alumnos.

Esta semana, luego de las quejas de miles de jóvenes que hicieron fila por más de 12 horas, fue suspendido el registro de nuevos becarios de educación media superior en la Ciudad de México en la sede de Xochimilco y reprogramada en la de Chivatito.

El registro de más de 130 mil estudiantes tan sólo de la capital del País no ha llegado a la mitad. El martes pasado, en la sede de Chivatito de informó que no tenían personal ni computadoras.

A los estudiantes les prometieron darles la orden de pago, pero el registro era responsabilidad de cada uno de ellos.

Las fallas en la coordinación a cargo de Vázquez Piceno, ameritaron que en diciembre pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advirtiera que el programa carece hasta de un manual de organización para definir funciones de los empleados, fechas de convocatorias para nuevos ingresos y de pago de becas.

«Se observa una limitada articulación en la planeación de las emisiones ya que, por ejemplo, la segunda dispersión del año se llevó a cabo en periodo vacacional», indicó en su evaluación del programa de becas para media superior, que en 2022 recibió 34 mil 499 millones de pesos. El monto de la beca de nivel medio es de 875 pesos al mes.

Antes de hacer tareas logística de la Presidencia, entre 2015 y 2018 Vázquez Piceno operó como coordinador de campaña y coordinador estatal de defensa del voto de Morena.

En junio de 2021, tras la muerte por Covid-19 de Leticia Ánimas, López Obrador lo designó coordinador del programa.

«Que no falten las becas, que lleguen puntuales», encomendó el Presidente.

Vázquez Piceno pasó a ser el onceavo integrante de la Ayudantía presidencial en acceder un cargo de primer nivel en el Gobierno de la 4T.

Detectan faltante

En noviembre pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó un faltante 27 millones 155 mil 200 pesos en el Programa de Becas para el Bienestar de nivel básico.

En su informe de la Cuenta Pública 2021, la ASF reportó también un retraso de hasta siete meses en el pago de esas becas a 601 mil 922 familias, a través del Banco del Bienestar.

«Se identificó que dichos pagos se realizaron entre marzo y septiembre de 2022, sin que se justificaran las razones por las que no fueron dispersados oportunamente en detrimento de las familias beneficiarias en condición de pobreza o marginación», afirmó la Auditoría.