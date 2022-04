Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones civiles, activistas, estudiantes y expertos en educación criticaron la propuesta de plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Gilberto Guevara Niebla, ex subsecretario de la Secretaría de Educación Pública, advirtió que el perfil comunitario que plantean las autoridades, no necesariamente garantiza la calidad en el aprendizaje.

«Toman un concepto de conocimiento que pone en igualdad de circunstancias, como equivalentes al conocimiento científico con el conocimiento popular. Algunos pensamos que de ninguna manera son equivalentes», expuso.

En un desplegado titulado «En Defensa de la Educación», académicos, activistas y políticos manifestaron su preocupación por este plan educativo.

«Los documentos de la SEP están redactados en una confusa retórica a veces incomprensible en la cual no se definen con claridad los objetivos que se persiguen.

«Se deduce que el proceso educativo tendrá como escenario principal, no la escuela, sino la ‘comunidad’, y que en el currículum aprender matemáticas o ciencias tendrá igual valor que aprender las tradiciones, los rituales y las fiestas de la comunidad», cuestionaron.

Entre los firmantes están Diego Valadez, Eduardo Backhoff, José Woldenberg, María Marván y Francisco Barnés, entre otros.

Patricia Gánem, coordinadora de Investigación de Educación con Rumbo, dijo que esta propuesta tiene indicios ideológicos que formarían un perfil de estudiantes genérico, con una visión local, sin que se garantice el aprendizaje con estándares globales ni pueda ser evaluado.

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios «Rafael Ramírez» consideró que la propuesta es confusa, no clarifica plazos, fechas, ni mecanismos para implementarse.

Marco Fernández, académico de México Evalúa y el Tec de Monterrey, consideró que al buscar un perfil comunitario y no global, se corre el riesgo de que el educando no tenga una educación integral.

«Si eventualmente quiere salir de su comunidad, tú lo que buscas es darle la preparación adecuada para que cuando salga de su contexto tenga los elementos adecuados para integrarse como ciudadano y como futuro miembro de la fuerza laboral con éxito. Eso no está contemplado en la propuesta», apuntó.

La Alianza de Maestros y la Unión Nacional de Padres de Familia coincidieron en que el documento ofrece una visión ideologizada de la educación, y criticaron que con múltiples necesidades en infraestructura y en la comunidad escolar, tras una pandemia, se destinen recursos al cambio de plan curricular.

