Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Porfirio Muñoz Ledo reviró ayer a los señalamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien, dijo, podría estar enfrentando problemas de «envejecimiento cerebral».

En redes sociales, el ex diputado federal por Morena cuestionó que el Jefe del Ejecutivo falte al respeto a los adultos mayores.

«El Presidente me descalifica políticamente por mi edad. ¿En donde quedó su respeto a los adultos mayores? Se afirma en cambio que él padece envejecimiento cerebral. Que pruebe lo contrario», posteó en su cuenta de Twitter.

El pasado jueves, durante la plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), encabezada por Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, Muñoz Ledo sostuvo que el Presidente tiene una alianza con el narcotráfico, que busca heredar a su sucesor, con el objetivo de tener mayor poder.

«El Presidente va a terminar su periodo, la pista ya se le está acabando. Él piensa que puede heredar al siguiente Gobierno su asociación con delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener autoridad y recursos del Gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico; entonces, no hay nada que se le pueda oponer», advirtió quien fuera el presidente de la Cámara de Diputados.

Un día después, el Mandatario federal respondió en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Consideró que las expresiones de Muñoz Ledo fueron vulgares, bajas, corrientes, temerarias y sólo pueden atribuirse a la avanzada edad del ex diputado de Morena.

El Jefe del Ejecutivo incluso manifestó que, cuando se cumplen ciertos ciclos, es mejor retirarse de la vida pública, para no hacer el ridículo.

«Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. Lo lamento porque, por ejemplo, el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener que el Gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario», soltó López Obrador.

«Creo que es un asunto de nostalgia y, con todo respeto, de la edad. Por eso no puedo seguir una vez que se concluya mi periodo. Porque lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo y, si uno tiene demasiado apego al poder o se encariña con el poder, pues puede cometer muchos errores. Ya se tiene un ciclo y estarse en paz».

