Israel Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En materia de acciones para atajar el cambio climático, México reprueba y está lejos de cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional, lamentan especialistas.

El investigador de la UNAM Fernando Aragón Durand recuerda que cuando el País firmó el Acuerdo de París en 2015, dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, se comprometió a reducir el 22 por ciento de sus emisiones para 2030.

Si ya entonces se cuestionaba su capacidad para lograr la meta, al día de hoy la expectativa no es para nada optimista, en especial por la política de petrolización, uso de carbón y planes de refinación por los que ha apostado el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es ir en sentido contrario, en contra de todo lo que se ha comprometido México. Pero además estamos perdiendo tiempo, estamos destinando recursos mal; debemos de diversificar la matriz energética, apostar por energías limpias, renovables, que se esperaría que ese fuera el centro de la política energética en México”, señala Aragón Durand.

La bióloga Julia Carabias pone el énfasis en la responsabilidad ética por un medio ambiente sano, el cual es un derecho constitucional.

“No puede ser que nosotros nos estemos escudando en que como tenemos hidrocarburos y queremos ser autosuficientes en gasolina, pues retrasamos nuestra aportación. Eso no es correcto”, sostiene. “Siento que no estamos cumpliendo ni con las leyes mexicanas; existe la Ley General de Cambio Climático, que está diciendo claramente metas, y esas metas las vamos a violar”.