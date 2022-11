Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó que el Museo Regional que se construirá en Badiraguato sea dedicado para vanagloriar a personajes del narcotráfico que ahí nacieron.

Rocha Moya aseguró que ese Municipio de la Sierra de Sinaloa, del cual es originario, se distingue por más características que las de integrantes del crimen organizado.

«No comparto en lo absoluto, y rechazo enfáticamente, la idea de construir un museo del narcotráfico en Badiraguato. El municipio en el que nací se distingue históricamente por la vocación de trabajo, la bondad y la lealtad de su gente», expresó.

«Esos valores característicos prevalecen sobre cualquier insidia que busque estigmatizar esta noble tierra».

El rechazo del Mandatario surgió luego que el Alcalde de su partido, José Luis López Elenes, aseguró que en lo alto de Badiraguato se prevé inaugurar un museo dedicado al narcotráfico.

López Elenes, quien está en el cargo desde el 31 de octubre de 2021, expuso que Badiraguato no puede negar que fue cuna de Joaquín «El Chapo» Guzmán, Rafael Caro Quintero o Juan José Esparragoza, «El Azul».

«No podemos negar nuestra historia, tenemos que reconocerla y sobre esa base vamos a trabajar. Es posible que podamos tener un museo de narcotráfico, no estamos cerrados a ningún tema, todos los temas vamos a escuchar», señaló el morenista en un video.

«Somos un Gobierno que escucha las voces, que va a empujar para que el desarrollo económico llegue al municipio y que logremos vencer este estigma del narcotráfico empujando el desarrollo».

Por ello, el recinto está previsto para presentar las historias de los ex líderes del extinto Cártel de Jalisco o de los actuales Cártel de Sinaloa o el Cártel de Caborca.