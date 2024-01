Staff Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, desconoció ayer a su homólogo de Nuevo León, Samuel García, como líder de Movimiento Ciudadano (MC) y cuestionó la banalidad a la que algunos actores han llevado al partido naranja.

En un mensaje de redes sociales, el Mandatario jalisciense dijo sentirse apenado por la manera en que el diputado federal Jorge Álvarez Maynez fue presentado el martes pasado por García como candidato presidencial por MC.

«Ayer (martes) que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la Presidencia de México, no lo podía creer», lamentó Alfaro.

«En una mesa con botana y cerveza, el Gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco».

Luego de pintar su raya respecto del destape de Álvarez Maynez, quien es originario de Zacatecas pero es actual diputado federal plurinominal por Jalisco, Alfaro advirtió que los emecistas jaliscienses sabrán cómo actuar rumbo a la elección presidencial de junio próximo.

«Les tocará decidir a quienes hoy representan a nuestro proyecto en Jalisco qué hacer al respecto, porque en esa decisión se juega el futuro de nuestro estado», dijo el titular del Poder Ejecutivo estatal.

«En lo que a mí respecta, mi postura es clara: toda mi vida luché contra las imposiciones y contra las burocracias partidistas y así seguiré hasta el último día de mi vida, aun retirado de la política».

A mediados de 2023, Alfaro declinó postularse como aspirante presidencial por el partido y manifestó su desacuerdo con la conducción que estaba haciendo Dante Delgado del partido.

«En Jalisco las cosas son distintas. Aquí las mujeres y hombres que forman parte de nuestro movimiento están unidos y concentrados en cuidar nuestra casa, poniendo por delante principios y valores que nos permitieron ganarnos la confianza de nuestra gente», escribió ayer.