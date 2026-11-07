Sergio Lozano García Agencia Reforma
MONTERREY, NL.- Viva está realizando ajustes a su programación de vuelos ante una menor disponibilidad de aeronaves, derivada de un nuevo requerimiento de inspección preventiva de los motores Pratt & Whitney PW1100G, así como de afectaciones en la cadena de suministro.
La aerolínea señaló que está trabajando para maximizar la disponibilidad de aeronaves y reincorporar los motores.
Indicó que mantendrá informados a sus pasajeros y les recomendó consultar su itinerario antes de acudir al aeropuerto, a través de la sección «Estatus de Vuelo» en su sitio web o en la app de Viva.