Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La pandemia ha generado en el país una crisis educativa que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha negado a evaluar, lo que ayudaría a establecer estrategias para mejorar el aprovechamiento y rescatar a los que ya no volvieron a la escuela, alertaron expertos en temas educativos.

Delfina Gómez asumió las riendas de la educación en México el 15 de febrero de 2021. En su discurso de toma de protesta como titular de la SEP, la funcionaria se comprometió a realizar un diagnóstico continuo para identificar estos dos problemas, el rezago y el abandono escolar.

«Haremos un diagnóstico continuo que permita identificar el rezago educativo y el abandono escolar por la pandemia, así como definir estrategias de atención a la población vulnerable», aseveró hace 10 meses. A la fecha, no se ha informado sobre avances o acciones concretas.

David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, explicó que desde septiembre pasado, el Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó a la organización un amparo para que autoridades federales realicen acciones para atender la inclusión, el abandono, el rezago y el aprovechamiento escolar.

Sin embargo, lamentó que el fallo no se ha acatado.

De parte del Gobierno, dijo, ha habido reticencias a la evaluación diagnóstica y tampoco se han garantizado insumos y una infraestructura adecuada a los educandos.

«Todas, todos tenemos que estar atentos a la realización de la evaluación internacional de estudiantes PISA, que debe tomar realidad en abril y mayo de 2022. Lo prometió el Presidente, lo dijo la Secretaria, y va a ser prácticamente el único referente de evaluación formal general que vamos a tener», expuso.

«No se ha realizado Planea, no se han realizado otros ejercicios de evaluación desde que comenzó la pandemia», señaló.

Para Marco Fernández, investigador del Tecnológico de Monterrey y de México Evalúa, lo que se necesita es atender la emergencia educativa.

«El tema nodal es lo que no están aprendiendo los chicos. Los chicos que por ejemplo terminaron la media superior técnica sin haber aprendido porque los laboratorios y las máquinas estaban cerradas, y que ahora, cuando tratan de ir al mundo laboral no encuentran chamba porque no tienen las habilidades y los conocimientos que tenían que haber adquirido», expuso.

«El Estado no da ninguna alternativa para tratar de recuperar lo que no aprendieron (los alumnos) por la pandemia. Todo esto es posible porque la clase política en general, y el Presidente en particular, no se ven afectados por sus omisiones en política educativa.

«No existe rumbo y está pasando lo que llamo Titanic educativo, si no dan información, se está a ciegas, esto ya no puede seguir ocurriendo», insistió.

Delfina Gómez ha dicho que se priorizaría la atención en la parte socioafectiva de quienes habían retornado a clases presenciales.

«En lo que se refiere a la cuestión de conocimientos, estamos viendo precisamente que se trabaje y se fortalezca lo que son los aprendizajes fundamentales que ¿cuáles pudieran ser?, la lectoescritura, las operaciones básicas, la aritmética», dijo hace unos días.

¡Participa con tu opinión!