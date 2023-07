Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En la Auditoría Superior de la Federación (ASF) existe una red de nepotismo entre su titular, David Colmenares, y diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de ese órgano y de otras comisiones de la Cámara baja, acusó María Elena Pérez-Jaén.

En conferencia en San Lázaro, la legisladora panista indicó que el caso del hermano del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier, no es el único en el órgano fiscalizador.

Este entramado, dijo, explica en parte la falta de resultados que ha dado la ASF, pues Colmenares se siente protegido por los legisladores que tienen a sus parientes cobrando en la Auditoría.

«Tenemos a otra hija de una diputada federal trabajando ahí, tenemos al hermano del coordinador de los diputados de Morena, tenemos al hijo de otra diputada de Morena, tenemos a los hijos de Heladio Ramírez, de Oaxaca», indicó.

«(Colmenares) tiene un grupo de Oaxaca que controlan, de cierta manera, la Auditoría Superior de la Federación. Hay un entramado de nepotismo en la Auditoría y, de conveniencia, porque entonces contrata al hijo del político tal. Trajo (también) a los Veracruz», indicó.

«Yo les preguntó: ¿por qué hay estados que no toca? Tiene una gente muy importante que está cuidándole las espaldas a la Gobernadora de Guerrero (Evelyn Salgado)», señaló.

Pérez-Jaén dijo que más adelante revelará los nombres de los implicados, debido a que todavía está recabando la información necesaria.

El pasado martes, la legisladora subió un video en redes, en el que exhibió a Colmenares comiendo en un restaurante de Polanco con Mier, y ahí les reprochó las ausencias del Auditor en las entregas de los informes de auditoría y la contratación de Marco Fernando Mier Velasco, hermano del coordinador morenista, en la ASF.

Tras ser exhibido, Mier aseguró que la reunión que tuvo con Colmenares fue para coordinar los trabajos de la Cámara y la ASF, y aseguró que su hermano tiene 20 años trabajando en la ASF.

En las dos cosas, aseguró Pérez-Jaén, el coordinador morenista mintió, pues de acuerdo con la ley le corresponde a la Comisión de Vigilancia de la ASF tener la interlocución con la ASF y no al coordinador de un grupo parlamentario.

En el caso del hermano, aseguró, fue contratado en julio de 2021 y no desde hace dos décadas.