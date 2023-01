Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Sin compromisos concretos para realizar inversiones en países expulsores o acciones para enfrentar el impacto de la inminente deportación de 30 mil personas a territorio nacional, los presidentes de México y Estados Unidos cuestionaron ayer a los políticos estadounidenses que impulsan políticas antimigrantes.

En el mensaje final de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, Joe Biden arremetió contra congresistas republicanos y demócratas que han frenado su propuesta de reforma migratoria.

«De alguna forma u otra esta ha sido la migración más grande de la historia de la humanidad en todo el mundo y de este hemisferio. Y cuando fui elegido, el primer proyecto de ley importante que presenté fue para reformar el proceso de migración para que fuera más ordenado, para asegurar que la gente tenga acceso bajo la ley.

«Descubrimos que nuestros amigos republicanos y algunos demócratas critican mucho lo que sucede en la frontera; sin embargo, se niegan a analizar el documento detallado que yo presenté para que lo tomara en cuenta el Congreso para reformar completamente el proceso», señaló.

En su turno, Andrés Manuel López Obrador respaldó a Biden y a su reforma, que beneficiaría a los connacionales que viven en el país vecino.

«De manera especial quiero dejar de manifiesto que le he solicitado respetuosamente al Presidente Biden que se insista, y sé que no es un asunto sencillo, pero le tengo plena confianza.

«Le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación que es Estados Unidos», dijo.

El tabasqueño agradeció al demócrata no haber construido un solo metro de muro en la frontera, en lo que va de su administración.

«Usted es el primer Presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro, y eso se lo agradecemos, aunque no les guste a los conservadores», agregó.

En la sesión de preguntas, López Obrador criticó al Gobernador de Texas, Greg Abbott, a quien acusó de transportar a migrantes hasta Washington y Nueva York, para abandonarlos a su suerte, pese a las bajas temperaturas.

«Eso es politiquería, eso es completamente inhumano, eso no debe de hacerse. Porque hay quienes se olvidan de que todos somos migrantes. ¿Cómo se desarrolló esa gran nación que es Estados Unidos? Con migrantes, gracias a eso», indicó.

¿Y el centro migratorio?

Aunque la declaración conjunta de la Cumbre, difundida la mañana de ayer por la Casa Blanca, contemplaba la creación de un centro migratorio en Tapachula, Chiapas, López Obrador negó el compromiso.

«Bajo los principios de la Declaración de Los Ángeles, el Gobierno de México diseña un espacio de servicios de empleo, asistencia y protección para personas refugiadas, en colaboración con organismos internacionales.

«Dicho espacio ofrecería servicios y alternativas de protección, documentación y movilidad laboral, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Servicio Nacional de Empleo (SNE) de la Secretaría del Trabajo», indicaba el documento.

En conferencia, el tabasqueño desconoció el acuerdo.

–¿En qué consiste este nuevo centro migratorio que se va a construir en el sur de México? ¿Qué funciones va a tener?, se le preguntó.

«No tenemos pensado construir ningún centro en el sureste para la migración. Lo que hacemos es ayudar con albergues, con atención médica, con alimentos a los migrantes.

«Y celebramos el que el Gobierno de Estados Unidos haya tomado la decisión de ordenar el flujo migratorio, en el caso de nuestros hermanos venezolanos. Y, tengo entendido, ya este plan se va a extender, se va a ampliar en beneficio de otros migrantes, de otros países», respondió.