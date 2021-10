Martha Martínez y Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, fue vapuleado ayer por legisladores de Oposición, que le reprocharon la actuación del subsecretario Hugo López-Gatell frente a la pandemia de Covid-19.

El diputado de Movimiento Ciudadano y ex Secretario de Salud, Salomón Chertorivski, recordó que 595 mil 263 mexicanas y mexicanos perdieron la vida en la pandemia, 10 veces más que el «escenario catastrófico» que vaticinó López-Gatell.

«Entre usted y yo, señor Secretario, no caben evasivas ni medias tintas: usted abdicó de su responsabilidad, permitió que lo desplazara un subordinado lenguaraz», sostuvo.

El priista Xavier González le exigió al Secretario asumir su papel como cabeza del sector Salud. «Si no puede o no quiere o no lo dejan, lo conmino que haga lo honorable y presente su renuncia», expresó.

La panista Martha Estela Romo le entregó la que, dijo, podría ser su lápida y un marcador para que escribiera en ella cómo le gustaría ser recordado, lo que generó la molestia de los morenistas.