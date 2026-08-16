La intervención por un reporte de un hombre sospechoso terminó con una pareja detenida, el aseguramiento de presunta droga y un arma blanca, además de señalamientos que los relacionan con el supuesto robo de un patín eléctrico.

Policías municipales acudieron a un hotel ubicado sobre avenida José María Chávez, en el fraccionamiento Las Américas, donde ubicaron a un hombre y una mujer que coincidían con las características reportadas.

Al ver las patrullas, el sujeto corrió para intentar escapar, pero fue perseguido a pie y alcanzado metros adelante. Se identificó como Octavio “N”, de 31 años. Durante una revisión preventiva, los uniformados encontraron entre sus pertenencias envoltorios con una sustancia granulada con características similares al cristal.

En el lugar también fue señalada Stephanie “N”, de 30 años, quien presuntamente había discutido con Octavio y mantenía una actitud agresiva. Al inspeccionarla, los agentes le encontraron un arma blanca cuya portación no pudo justificar.

Durante la intervención, testigos indicaron que ambos presuntamente fueron captados por cámaras de videovigilancia cuando ingresaron a un domicilio del fraccionamiento Santa Elena, de donde habría sido sustraído un patín eléctrico.

Octavio y Stephanie fueron trasladados ante la Fiscalía General del Estado y quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.