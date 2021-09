Carlos Eduardo Martínez Reyes Agencia Reforma

Cd. de México, México 12-Sep-2021 .-Usuarios en redes sociales reportaron fallas en la aplicación de BBVA, como al momento de intentar ingresar, y en sus cajeros automáticos.

“Súper decepcionante el servicio de @BBVA_Mex. Y así tengo desde las 9:00 am, no puedo realizar movimientos en app BBVA, #BBVA”, señaló la usuaria Elena Valencia en Twitter.

“#BBVA ni un solo cajero funciona! No es posible pero ya no me sorprende”, escribió el usuario @Ing_OmarVazquez.

De acuerdo con el portal DownDetector, los problemas reportados por los usuarios se registran en banca móvil (53 por ciento), iniciar sesión con móvil (27 por ciento) y cajero automático (20 por ciento).

El mapa del portal muestra que los reportes se concentran en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El banco informó que presenta intermitencias en sus servicios y ofreció disculpas por los inconvenientes.