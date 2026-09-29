Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, reportó «saldo blanco» por el paso del huracán «Polo» por su entidad, el cual impactó durante la madrugada.

Mientras tanto, el meteoro cruza el Golfo de California y se dirige hacia Sonora, a donde se prevé que impacte esta mañana con categoría 1.

«El saldo es blanco, la gente es atendida, siguen algunos refugiados, no tuvimos mayores problemas para atender a toda la gente que quiso refugiarse», comentó el Mandataria estatal en un enlace en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

«El paso del huracán en Baja California Sur nos ha dejado lluvias pero ninguna pérdida humana, que es lo más importante, las cosas materiales las vamos a evaluar el día de hoy», agregó.

Afirmó que se refugiaron alrededor de 700 personas.

En tanto, la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que el huracán provocó anegaciones, escurrimientos, encharcamientos y caída de algunos árboles.

No hay afectaciones al servicio eléctrico, reportó.

Aseguró que las afectaciones en BCS quedarán restablecidas esta mañana.