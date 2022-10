Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 4 mil 500 elementos de la Guardia Nacional, en su mayoría ex integrantes de la extinta Policía Federal (PF), dejarán esta corporación bajo la modalidad de «retiro voluntario», aseguraron a REFORMA fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

Se prevé que los elementos abandonen la Guardia Nacional hasta diciembre próximo, como parte de un primer grupo que formará parte de un abandono masivo de personal.

Previo a la conformación de la Guardia Nacional y antes de enrolarse a esa nueva institución operada por militares, más de 12 mil elementos buscaron una indemnización.

«Y podrían ser más que los 4 mil 500, porque muchos elementos de confianza también ya buscan salirse de la Guardia Nacional bajo el esquema del retiro voluntario, por ahora sólo se han emitido los retiros para quienes rebasan la edad por el grado policial y otras situaciones laborales, pero no al personal de confianza», advirtió la fuente federal.

Para esta institución, el régimen laboral de sus integrantes que no pertenezcan al rubro de «carrera», se les considera de confianza; de esta forma, todos aquellos en el segundo ramo que desen acceder a un retiro voluntario de su trabajo, sólo deben cumplir cumplir con requisitos para tramitar la pensión jubilatoria.

«Día triste, se van con el «retiro voluntario» 4,100 ex policías Federales de la GN, me atrevo a mencionar, que la gran mayoría con un excelente perfil, investigadores con cursos en varios países, ¡Que coraje, que desperdicio de capital humano, como si este país no los necesitara!», tuiteó Eduardo Góngora, quien formó parte de la PF en el Estado de México.