Reportan planta de marihuana en plena vía pública

Una planta con características de la marihuana, que presuntamente era cuidada por un vecino del fraccionamiento Balcones de Oriente, terminó bajo resguardo de la Policía Municipal de Aguascalientes luego de que un reporte ciudadano alertara sobre su presencia.

El hallazgo ocurrió sobre la avenida San Francisco de los Viveros, donde elementos municipales realizaban recorridos de vigilancia cuando recibieron un aviso del C4 Municipal acerca de una planta sospechosa.

De acuerdo con el reporte, un habitante de la zona acudía constantemente al sitio para regarla, situación que llamó la atención y motivó la intervención policial.

Los uniformados se trasladaron al punto señalado y, tras confirmar la presencia de la planta con características propias del cannabis, procedieron a asegurarla.

Posteriormente, la trasladaron al Complejo de Seguridad Pública Municipal, donde quedó bajo resguardo de la autoridad competente para los trámites correspondientes.