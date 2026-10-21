Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Al actualizar los datos de la Plataforma Ciudadana de Fosas, que recopila información oficial y de medios de comunicación, en 2025 fueron reportadas hasta 651 fosas en el País, informó Pamela Benítez, de Data Cívica.

La plataforma, indicó, se alimenta de tres fuentes distintas de información y registra una gran variación entre ellas, debido a que no existen protocolos ni criterios homologados entre las fiscalías del País para sistematizar la información.

«La Fiscalía General de la República reportó para 2025 32 fosas clandestinas en 6 entidades. Las respuestas de las fiscalías estatales nos permitieron documentar 651 fosas en 16 entidades, y la revisión de prensa nos permitió establecer un conteo mínimo de 433 fosas, con registros en las 32 entidades», señaló.

La información recopilada, explicó, se obtiene a través de solicitudes de información presentadas al amparo de la ley de transparencia ante las 32 fiscalías estatales y la general, así como de una revisión de lo publicado en medios de comunicación.

«En la plataforma, como bien se estaba mostrando hace unos momentos, también podemos conocer los cuerpos y restos que hay en las fosas. Las fiscalías estatales para 2025 reportaron 833 cuerpos y 226 restos», detalló.

La plataforma, dijo, es un esfuerzo ciudadano en el que participan Article 19, Data Cívica y la Universidad Iberoamericana para intentar responder a la pregunta de cuántas fosas clandestinas hay en el País. Este esfuerzo se realiza desde hace cinco años y sus datos se actualizan anualmente.

«Con estos datos, de entrada, nos damos una idea de la falta de homologación de procesos que hay entre instituciones para registrar, documentar y, sobre todo, para transparentar esta información, de modo que, al menos, pudieran proporcionarnos información que no fuera tan dispar», planteó.

Durante una presentación virtual de la actualización, Benítez ejemplificó las disparidades entre las respuestas de las fiscalías.

«La Fiscalía de Sonora reportó 204 fosas, que es casi una tercera parte del recuento nacional. Chihuahua reportó 85, y Baja California Sur 71, pero la Fiscalía General de la República nos dice que no hay fosas en ninguna de estas tres entidades, al menos en 2025.

«También encontramos casos donde ambas fuentes sí registran hallazgos, pero con diferencias que son igualmente importantes. Por ejemplo, en Jalisco, la fiscalía reportó 71 fosas, pero la Fiscalía General de la República reportó 6. En Michoacán fueron 28, frente a 2 que reporta la Fiscalía General de la República», señaló.

Benítez dijo que la FGR ahora proporciona menos información en sus respuestas que en años anteriores.

«Desde 2024, las respuestas que nos da la Fiscalía General de la República ya no nos permiten saber datos sobre cuerpos, restos y personas identificadas asociadas a las fosas que reportan.

«Sí reportan el número de excavaciones y la fecha, pero perdemos información fundamental sobre las personas recuperadas en ellas. En años anteriores sí desglosaban por estas variables; ahora ya no. Para 2024 y 2025, simplemente entregaron la información sin desglosar», señaló.