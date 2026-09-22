Reportan desaparecido a Hugo Gilberto Delgadillo

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes emitió un boletín de búsqueda para solicitar apoyo ciudadano en la localización de **Hugo Gilberto Delgadillo Vázquez**, de 47 años de edad.

De acuerdo con la ficha difundida por la autoridad, el hombre se encuentra ausente desde el **13 de septiembre de 2026**, fecha en la que fue visto por última vez en Aguascalientes.

Hugo Gilberto mide aproximadamente 1.74 metros, pesa alrededor de 80 kilogramos y es de complexión robusta y tez morena. Tiene cara redonda, frente grande, cabello corto y negro, ojos redondos de color café oscuro, cejas delgadas, nariz mediana y redonda, así como boca mediana.

Como señas particulares presenta **cicatrices en los brazos**. La Fiscalía señaló que se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su ausencia.

Cualquier información que pueda contribuir a localizarlo puede proporcionarse a la Fiscalía General del Estado a los teléfonos **449 478 28 00, extensiones 8038 y 8040**, así como al **449 911 34 55**.