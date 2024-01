Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta el miércoles pasado, un día antes de sus cierres de precampaña, los tres aspirantes presidenciales habían reportado al Instituto Nacional Electoral (INE) un gasto de 90 millones de pesos en 59 días de proselitismo.

Sin embargo, tanto los precandidatos como el Instituto registran la información a medias.

Los contendientes y sus partidos omiten la lista de proveedores, y el INE ofrece una liga para que el ciudadano pueda ver «todos los informes» que presentados, pero en ésta ni siquiera aparece el proceso electoral en curso.

La morenista Claudia Sheinbaum informó que, de 20 de noviembre de 2023 al 17 de enero de este año, gastó 29.7 millones de pesos.

De ese monto, Morena aportó 28.6 millones, y el resto, sus aliados, el PVEM y PT.

Mientras que Xóchitl Gálvez informó un ejercicio de 59.4 millones, de los cuales el PAN le dio 37.7 millones, el PRI 21.6 millones y el PRD apenas 71 mil pesos.

Sin embargo, la abanderada de Oposición ha acusado a su adversaria de Morena de no reportar todo lo que está gastando.

«Sus eventos son con miles de personas que son llevadas. ¿De dónde se financia eso? Ahora resulta que yo he gastado más que la señora», dijo hace una semana.

«Yo sí declaro lo que gasto y va a ser una cuenta transparente, ella nunca va a declarar todos estos cochupos que hay. Hay un financiamiento paralelo, es obvio que no es una campaña austera».

En tanto, en ocho días como precandidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez había reportado una erogación de 867 mil pesos.

El gato y el ratón

El encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, David Ramírez, dijo que la simulación es el principal escollo para fiscalizar el gasto de los aspirantes.

«Admitiré críticas e insuficiencias, pero no la tenemos fácil, sobre todo en lo que tiene que ver con simulación», dijo.

«Estamos en el juego del gato y el ratón, les buscamos cosas, ellos las esconden; seguimos persiguiendo la simulación, pero no siempre la logramos (detectar)».

Sin embargo, el ex asesor del consejero Uuc-Kib Espadas afirmó que los informes del INE contienen el grueso de los gastos.

«La fiscalización no es un big brother con capacidad de mirar todo, todo el tiempo, sí se nos pueden ir cosas, pero la parte gruesa, lo fundamental, lo tenemos agarrado», afirmó.

Ramírez indicó que tras el despliegue de espectaculares por parte de morenistas en la precampaña, en la campaña pondrán especial atención a revistas que nadie conoce, pero «que surgen como hongos en temporada».

«Vamos hacer una investigación más a fondo para saber si lo que reportan estas publicaciones al SAT como ingreso da para que hubieran pagado esa publicidad. (Esto) se ha convertido en un medio bastante socorrido por los actores», señaló.

El funcionario advirtió que ante la hostilidad que resiente el personal que acude a eventos de campaña o monitorea gastos, el INE actuará con mano dura.

«Cuando llegan los compañeros a eventos y casas de campaña los hostiga la gente de los precandidatos».

«Ya les estamos advirtiendo que no vamos a tolerar que se hostilice a nuestros compañeros que solo hacen su trabajo y acuden a defender los intereses de la sociedad para que haya una elección limpia y equitativa», apuntó.

El Consejo General del INE revisará los informes de gastos de precampaña a finales de febrero.