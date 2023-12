Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió cinco años en el Gobierno y acumula más de 169 mil homicidios dolosos, es decir, un promedio de 93 asesinatos cada día.

De acuerdo con los datos presentados por la Gobierno federal, de diciembre del 2018 a noviembre de este año, se han registrado 169 mil 526 casos.

Las cifras presentadas por el propio Presidente en su conferencia mañanera, exhiben que los homicidios son 52 por ciento más que los primeros cinco años de Calderón y 37 por ciento más que el mismo periodo de Peña.

En los primeros cinco años de Enrique Peña Nieto (diciembre de 2012 a noviembre de 2017), se registraron 120 mil 473 homicidios dolosos, esto es, un promedio diario de 66 casos diarios.

En tanto, en los primeros cinco años de Gobierno de Felipe Calderón (2006-2011) se acumularon 95 mil 646 homicidios, es decir, un promedio diario de 52 casos al día, refieren los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

«Suponiendo que, como dice el Presidente (López Obrador) hay una curva descendente, el acumulado es impresionante, nunca ha habido en la historia moderna del País un número de homicidios tan alto», advirtió David Saucedo, consultor en políticas públicas y especialista en seguridad pública.

Si bien alertó que la disputa por el mercado interno de las drogas es un fenómeno que acrecienta la violencia, la estrategia de seguridad federal no funciona para frenarla.

Por su parte, el académico Guillermo Garduño, adelantó una cima de homicidios con López Obrador, de continuar con la misma estrategia.

«El régimen ya está agotado y quiere simular las cosas, esto se refleja en dos escenarios del mismo régimen: primero el del Presidente, que fue capaz de anular 90 mil desaparecidos; y dos, la impunidad en los homicidios, del crimen», acentuó el maestro de la UAM.

«Definitivamente si hay más muertos, aún con cifras alegres, y es porque hay impunidad; hay un problema de justicia, de instituciones, debe haber una estrategia diferente y no se ve».

En lo que va del año, con corte al 20 de diciembre, los estados más violentos -en número de víctimas por cada 100 mil habitantes- son Colima, que lidera la lista con una tasa de 99.3; seguido de Morelos con 63.7; Baja California con 58.7; Zacatecas, con 54.7; y Chihuahua, con 49, de acuerdo con el SNSP.

En ese top ten también figuran Guanajuato, que se ubica en el sexto lugar, con una tasa de 45 víctimas por cada 100 mil habitantes; Guerrero, con 42.1; Sonora, con 40; Quintana Roo, con 36; y Michoacán, con 32.7.

Hace unos días, AMLO cuestionó el excesivo uso de la fuerza. «Eso no funciona, hay que atender las causas que originan la violencia».

Aseguró que hay una tendencia a la baja. «Nosotros ahí vamos poco a poco, porque nos dejaron hasta arriba lo de homicidios, y ahí vamos bajando y va a seguir bajando si continúa la misma política (…) y vamos a seguir atendiendo las necesidades del pueblo, atendiendo a los jóvenes, fortaleciendo los valores culturales, morales, espirituales, manteniendo unida a las familias, no querer resolver todo con medidas coercitivas», señaló en su conferencia mañanera.