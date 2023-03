Víctor Osorio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El balance anímico de la población adulta en México en enero de 2023 registró una mejoría respecto al mismo mes del año previo, aunque la valoración sobre «seguridad ciudadana», «nivel de vida» y «país» bajaron en el mismo lapso, reportó el Inegi.

El balance anímico, señaló, es un indicador de la situación emocional de la población.

Al presentar los resultados del Módulo Básico de Bienestar Autorreportado indicó que se ubicó en 6.5 puntos, de un rango de entre -10 a 10; mientras que en enero de 2022 este indicador fue de 6.2.

El valor fue mayor entre los hombres, que reportaron 6.8, que entre las mujeres, con 6.2.

La población adulta, señaló el Inegi, está más satisfecha con sus relaciones personales que con cualquier otro ámbito.

Este rubro obtuvo un promedio de 8.8 puntos, los de vivienda y actividad u ocupación 8.7 y los de logros en la vida, salud y perspectivas a futuro 8.5. El menor nivel de satisfacción en el ámbito personal fue el del tiempo libre, con 7.8.

La seguridad ciudadana fue el dominio con menor calificación, con 5.4.

De los 12 dominios considerados, ocho -incluyendo «nivel de vida» y «país»- presentaron una disminución de entre una y dos décimas respecto a enero de 2022, mientras que cuatro mantuvieron el mismo nivel.

La medición del bienestar subjetivo, explicó el Inegi, se basa en la valoración que otorgan las personas respecto a su balance anímico –en el que se explora la prevalencia de estados de ánimo positivos y negativos durante el día anterior a la entrevista–, la satisfacción con la vida en general y con ámbitos específicos de la misma, como el bienestar espiritual.

Los cinco aspectos considerados para el balance anímico resultaron con valor positivo y todos se incrementaron respecto a 2022.

El de nivel más alto correspondió a «enfocado», en contraste con «aburrido» o «sin interés» en lo que hacía. El de menor nivel fue el balance entre sentirse con vitalidad frente a sin vitalidad.

Para la evaluación del bienestar espiritual se pregunta a la persona qué tanto se identifica con ciertos enunciados.

De los nueve enunciados incluidos, la población adulta se identificó más con el de «soy una persona afortunada», con promedio de 9.2.

El de nivel más bajo fue el de «la mayoría de los días siento que he logrado algo», con 8.6.

El único enunciado de valor negativo: «cuando algo me hace sentir mal me cuesta volver a la normalidad», tuvo un promedio de identificación de 4.3, una décima más respecto a enero de 2022.

Por grupo de edad, en los adultos de entre 45 y 59 años, la mayor mejoría fue en la satisfacción con la vida en general, con un aumento de tres décimas respecto del año previo.

Para el grupo de edad de 18 a 29 años la satisfacción aumentó dos décimas en estado de salud.