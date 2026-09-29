Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, reportó que por primera vez se registró una disminución en el consumo de refrescos entre la población infantil, con una reducción de 2.2 por ciento.

Al presentar los resultados de las medidas de alimentación saludable aplicadas en las escuelas, durante la mañanera, el funcionario dio a conocer la cifra después de informar que las autoridades sanitarias revisaron a casi 11 millones de estudiantes en alrededor de 84 mil primarias públicas del País, como parte de la estrategia de prevención impulsada por la Secretaría de Salud.

«Continuamos impulsando la alimentación como una estrategia muy importante de salud y algunos hechos que son importantes es que se ha reducido 2.2 por ciento el consumo de refresco, parece pequeño, pero es la primera vez que empezamos a tener en esta población una disminución de consumo de refresco, y también se ha disminuido el consumo de tabaco en 7.1 por ciento», expresó.

La presentación de la Secretaría de Salud ubicó la reducción del consumo de refrescos y tabaco entre enero y mayo de 2026, con base en datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi.

El Secretario informó que las visitas a las primarias incluyeron mediciones de peso y talla de los alumnos, así como revisiones de salud bucal y exámenes de la vista, dentro de las intervenciones realizadas en los planteles públicos.

«Se han revisado casi 11 millones de estudiantes y se han visitado alrededor de 84,000 escuelas se ha procedido a hacer la medición de peso y talla de todos, la revisión de la salud bucal, el examen de la vista y también recomendaciones de alimentación y actividad física», expuso al detallar las actividades del personal sanitario.

Kershenobich destacó que las autoridades eliminaron los dulces y la comida chatarra en las escuelas, como parte de las medidas para impulsar una alimentación saludable entre los estudiantes.

«Es importante señalar que se han eliminado los dulces y comida chatarra en las escuelas», sostuvo el funcionario al referirse a las restricciones aplicadas en los planteles públicos.

La dependencia también incluyó en su balance el fortalecimiento del etiquetado frontal de alimentos y bebidas, además de la difusión de guías alimentarias saludables y sostenibles.