Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó que ha concluido 407 de los 3 mil 161 kilómetros de caminos prioritarios programados para este sexenio, equivalentes al 13 por ciento de la meta sexenal.

Al presentar en Palacio Nacional un balance de infraestructura con motivo del Segundo Informe de Gobierno, el titular de la dependencia, Jesús Esteva, informó que otros mil 113 kilómetros, equivalentes al 35 por ciento, se encuentran en ejecución.

El funcionario detalló que mil 637 kilómetros adicionales, que representan 52 por ciento del programa, serán construidos entre 2027 y 2029, mientras que el único eje pendiente de iniciar este año es Ciudad Valles-Tampico.

«En total en la Administración se van a construir 3 mil 161 kilómetros. La inversión será de 154 mil millones. Al día de hoy llevamos 11 caminos, dos concluidos, ocho en proceso y uno por iniciar.

«De los concluidos son 407 kilómetros, es el 13 por ciento; en ejecución traemos mil 113 kilómetros, el 35 por ciento; por iniciar en 2026, que es el único eje que nos falta, es 0.2 por ciento de Ciudad Valles-Tampico; y de 2027 a 2029 estaremos construyendo los mil 637 kilómetros, es decir, 52 por ciento adicional», expuso.

Entre las obras pendientes se encuentran tramos de los ejes Guaymas-Chihuahua, Cuautla-Tlapa, Tamazunchale-Huejutla, Macuspana-Escárcega, Salina Cruz-Zihuatanejo, Toluca-Zihuatanejo y Palenque-Ocosingo, algunos de los cuales tienen trabajos programados hasta 2029.

En Ciudad Valles-Tampico, el único eje prioritario que todavía no inicia, la SICT prevé arrancar los trabajos en octubre para ampliar a cuatro carriles 68 kilómetros, con una inversión de 10 mil millones de pesos.

En el caso de los caminos artesanales, la dependencia reportó que ha concluido solo 8 por ciento de los 4 mil 554 kilómetros previstos para toda la Administración, mientras que otro 20 por ciento se encuentra en ejecución.

El programa de caminos artesanales contempla una inversión de 32 mil millones de pesos y una meta 20 por ciento superior a los 3 mil 800 kilómetros que, de acuerdo con Esteva, fueron construidos durante la Administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dentro de ese programa, el Plan Lázaro Cárdenas contempla mil 219 kilómetros en la Mixteca poblana y oaxaqueña y parte de Guerrero, de los cuales 858 kilómetros, equivalentes al 70 por ciento, están terminados y otro 21 por ciento se encuentra en ejecución.

En materia de puentes, Esteva informó que el programa contempla 402 estructuras entre construcción, reconstrucción y conservación, con una longitud conjunta de 107 kilómetros, de las cuales 163 están concluidas, equivalentes al 41 por ciento.

Al sumar los distintos programas carreteros, la SICT prevé intervenir casi 11 mil 400 kilómetros durante la Administración, de los cuales mil 800 están concluidos y 4 mil 223 se encuentran en proceso, con una inversión total estimada en 647 mil millones de pesos.