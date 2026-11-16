Natalia Vitela Paredes

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 16-Nov-2026 .-Iván Escalante, titular de la Profeco, informó que hasta ayer se reportaron 94 inconformidades por parte de consumidores durante la jornada del Buen Fin.

«Estamos totalmente al 100 por ciento atendiendo todo lo que tiene que ver con el Buen Fin. Hasta ayer, a las seis de la tarde, tenemos 94 inconformidades atendidas, todas a favor de las personas consumidoras y 6 mil 206 asesorías», comentó Escalante.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor dijo que personal ha estado atendiendo vía telefónica las denuncias, así como mediante brigadas móviles que han realizado recorridos.

«Todo esto a través de tres canales: el teléfono del consumidor, los mismos módulos que les comentaba, y las brigadas móviles que recorren puntos de alto consumo.

«Vamos a continuar hasta el día de mañana y, ya mañana por la tarde estaremos dando, si no mañana en la en la tarde, o el miércoles estaremos dando un corte de información de los resultados», mencionó.

Iván Escalante dijo que la Profeco cuenta para el Buen Fin con 394 brigada itinerantes, las cuales realizarán recorridos para que consumidores denuncien sus inconformidades.

«Contamos también con 394 brigadas itinerantes. Ahí tenemos un código QR en donde pueden consultar específicamente en dónde están ubicados los módulos y por dónde van a estar haciendo sus recorridos estas 394 brigadas», añadió.