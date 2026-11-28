Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Las Fuerzas Armadas han detenido a mil 290 personas por el transporte ilegal de armas y municiones en los cruces fronterizos del País durante la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Como parte de las acciones para contener el tráfico de armamento, efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional aseguraron además 511 armas de fuego, 297 mil 207 cartuchos de diferentes calibres y 2 mil 657 cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las detenciones derivaron de las labores de vigilancia e inspección en los pasos fronterizos de las 32 aduanas donde la dependencia militar mantiene presencia, se informó.

En la frontera de México con Estados Unidos, elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas interceptaron el pasado 25 de noviembre un vehículo procedente de Arizona, en el Puente Internacional Los Algodones, en Mexicali, Baja California.

Durante la inspección de la unidad, los agentes localizaron 400 cartuchos, 200 calibre .50 y otros 200 calibre 7.62 milímetros, además de 10 cintas metálicas para municiones y cinco contenedores.

El detenido y el material asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mexicali.

El balance de detenciones fue difundido en momentos en que las autoridades militares de México y Estados Unidos revisaron el incremento de las operaciones concurrentes, también denominadas espejo, en la frontera común.

Los titulares de Defensa y Marina abordaron ese esquema de cooperación durante una visita de trabajo a la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, en Tucson, Arizona, del 16 al 18 de noviembre.