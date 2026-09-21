Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que cerca de 600 mil personas han asistido a las asambleas realizadas en 26 estados como parte de la gira para presentar los resultados de su Segundo Informe de Gobierno.

La Mandataria detalló que el recorrido continuará este fin de semana por las seis entidades restantes: Guerrero, Michoacán, Puebla, Sonora, Tabasco y Ciudad de México, donde concluirá el domingo 27 de septiembre.

«En general han sido eventos, asambleas muy buenas, mucho entusiasmo, han sido cerca de 600 mil personas, las que sumando todas las asambleas hemos logrado reunir», afirmó.

Sheinbaum detalló que hasta este domingo había visitado Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa.

«Y bueno, ya vamos al cierre en estos días y luego a partir del 1 de octubre todavía va a haber algunos informes del informe como le llamamos algunas Secretarías, pero ya iniciaremos también con algunas otras notas importantes», adelantó.

La Presidenta explicó que, una vez concluido el recorrido por las 32 entidades, su Gobierno retomará otros asuntos de la agenda, entre ellos las iniciativas que serán enviadas al Congreso y las que ya fueron presentadas ante el Legislativo.

«Por ejemplo las iniciativas que vamos a enviar al Congreso, lo que ya fueron a enviarse al congreso y algunos otros temas relevantes», agregó.