Replantea Jlo su gira ante poca venta

CDMX.- A pesar de que Jennifer Lopez es una de las estrellas más queridas en redes sociales, la cantante tuvo poca venta de boletos con su próxima gira «This Is Me… Now: The Tour».

De acuerdo con Variety, la intérprete de «On The Floor» tuvo que cancelar hasta siete fechas, incluidas las noches en Cleveland y Nashville, supuestamente debido a la pobre demanda, por lo que tomó la decisión de cambiar el nombre del tour de «This Is Me… Now: The Tour» a «This Is Me Live. The Greatest Hits».

En las últimas semanas fuentes cercanas a la cantante aseguraron que se siente muy triste de que su último disco This Is Me… Now fuera un rotundo fracaso, ya que no pudo colocar ninguna canción en el top de Spotify y en su primera semana sólo pudo vender 14 mil copias físicas.

«Ella nunca ha experimentado este tipo de fracaso. Es humillante. Ella puso su corazón y alma en este proyecto. Fue una tarea enorme», dijo una fuente.

This Is Me… Now fue lanzado en febrero como secuela de su disco de 2002 This Is Me… Then, que fue escrito en medio del primer compromiso de ella y Ben Affleck, y comparte la historia de la pareja. (María Fernanda Téllez Albarrán/Agencia Reforma)