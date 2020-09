Édgar Contreras Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Partidario de la disciplina, el técnico Gerardo Martino explicó el porqué del llamado de Alexis Vega y Uriel Antuna a Selección Mexicana, para encarar el miércoles a Guatemala.

“No convoqué a jugadores sancionados. Cuando cumplieron la sanción y tienen un rendimiento, analizo el rendimiento y los convoco. Si esto sucediera a nivel Selección, probablemente tomaríamos cartas en el asunto.

“Tienen que comportarse como profesionales, hablamos con ellos. Resulta ‘cansadón’ explicarles una vez más este tipo de situaciones en las que ellos saben que han cometido un error”, dijo el “Tata” tras publicar su convocatoria de 25 futbolistas.

El yerro al que se refiere es la fiesta de cumpleaños de Antuna, a la que acudió Vega.

En la lista destacan delanteros de gran momento como Henry Martín y Santiago Giménez, pero también otro que ha venido a la baja como José Juan Macías.

“Ayer cumplió 21 años, es muy joven, y lo que tiene que hacer, y eso le expresaba, es centrarse en lo que está haciendo en Chivas, en seguir mejorando y evolucionando a nivel individual y colectivo y dejar que la persona que se ocupa de eso (sus deseos de ir a jugar a Europa) se ocupe de lo que venga para él en el futuro”, comentó.

Funes Mori, no por ahora

El “Tata” Martino pensará en Rogelio Funes Mori solamente si el futbolista se vuelve elegible.

“Convoco jugadores que legalmente estén en condiciones de integrar la Selección y, segundo, que puedan ser un aporte. En el momento en que ocurra tomaré la decisión, no me gusta hablar de naturalizados o no naturalizados”, aclaró el DT.