Benito Jiménez y Elthon García Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un operativo interinstitucional encabezado por 300 elementos del Ejército para localizar aserraderos clandestinos en Huitzilac, Morelos, derivó ayer en un enfrentamiento entre talamontes y elementos de la Guardia Nacional.

Luego de que militares desmantelaran cuatro aserraderos clandestinos y descubrieran otros dos centros de acopio de madera ilegal, los talamontes repelieron a golpes con piedras y palos a elementos de la Guardia Nacional y quemaron vehículos en los que pretendían sacar la madera talada.

En medio del operativo, 60 trabajadores de la Ciudad de México quedaron atrapados y sus familiares bloquearon en ambos sentidos la carretera federal México-Cuernavaca, a altura del kilómetro 28, para exigir su rescate, lo que sucedió tres horas después.

Acompañados de elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía de Morelos y de la Profepa, efectivos de la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca iniciaron la noche del martes el operativo.

Patrullaron tres puntos en la zona montañosa, un foco rojo para paseantes de Tres Marías, quienes han denunciado robos y secuestro exprés y en donde la Fiscalía ha detectado que operan «Los Netos», «Los Panales», «La Familia Vara Dávila» y «Los Chuchas», principales grupos criminales generadores de violencia en Huitzilac.

Estas células están dedicadas a la tala clandestina, despojo de tierras, secuestro exprés, asalto a mano armada, extorsiones a comerciantes y violación, según esa institución ministerial.

Justo en esa zona, los uniformados hallaron decenas de troncos, maquinaria, sierras, herramientas, vehículos robados y remarcados, así como camiones y camionetas cargados con madera para su distribución.

Soldados de la 24 Zona Militar, bajo el mando de su comandante General de Brigada Antonio Ramírez Escobedo, extendieron la búsqueda.

Entre amenazas de los talamontes, los militares hallaron otros dos aserraderos con decenas de troncos de entre 40 y 60 centímetros de diámetro y herramientas para cortar madera, indicaron fuentes a REFORMA.

«Ustedes no pueden entrar aquí, no tienen esa autoridad, lárguense», les gritaron los talamontes quienes traían consigo escopetas, narró un mando.

En un intento por extraer la madera de los aserraderos, los talamontes enfrentaron a las autoridades y quemaron camiones con madera y otros vehículos, lo que causó pánico entre la población.

En medio del enfrentamiento quedaron atrapados 60 trabajadores de la Comisión de Recursos Naturales (Corena) de la Ciudad de México que participaban en el traslado de la madera asegurada.

Residentes de San Miguel Topilejo, en la Alcaldía Tlalpan, limítrofe con Huitzilac, fueron rodeados y retenidos por los talamontes.

«Siempre ha existido la tala ilegal y los hemos enfrentado. Hasta hemos recibido amenazas, pero no como lo que pasó.

«Hubo de todo, cuando escuchamos los disparos, nos escondimos en las camionetas y algunos se metieron al monte», explicó uno de los empleados.

Así permanecieron hasta que los militares controlaron la situación.