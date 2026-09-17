Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Isaac Rodríguez Ochoa, el Alcalde morenista de Esperanza, Puebla, que fue detenido por vínculos con la delincuencia, hacía caravana con sombrero del crimen.

Agentes encubiertos que reunieron pruebas para su detención, comprobaron que repartía a sus gobernados leche y otros productos de asistencia social robados por un grupo criminal dedicado al asalto en carreteras que está relacionado con la desaparición de transportistas.

Conforme la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los agentes encubiertos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) atestiguaron encuentros del Edil con integrantes de la familia Zúñiga, a la que se atribuyen los asaltos a transportistas y civiles en la autopista Puebla-Orizaba.

Los agentes documentaron, además, publicaciones en las que Rodríguez Ochoa aparece entregando cajas de leche Tamariz como parte de un programa social en San José Cuyachapa, El Acocote y La Esperanza.

La investigación se reforzó luego de que un testigo identificado como Sixto Sánchez asegurara ante los federales que el Alcalde recibía mercancía robada de Genaro Zúñiga Alvarado para distribuirla entre habitantes del municipio.

La SSPC planteó solicitar a la empresa Tamariz información para determinar si tenía algún contrato o venta de productos con el Ayuntamiento de La Esperanza y establecer el origen de la leche repartida.

El pasado 7 de septiembre, autoridades federales catearon 16 inmuebles y detuvieron al Alcalde y a otros nueve presuntos integrantes del grupo criminal de los Zúñiga.

En uno de los predios fueron asegurados 14 tractocamiones, 10 cajas secas con la leyenda Kenger, además de vehículos, cartuchos y presuntas drogas.