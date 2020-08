Isabella González Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Los funcionarios que han renunciado al Gobierno federal es porque son más partidarios del modelo neoliberal, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los que se han ido, algunos, muy pocos, muy pocos muy pocos, los puedo contar con los dedos de la mano, se han ido porque no están de acuerdo con el proyecto nuestro, eran más partidarios del modelo neoliberal y han hecho bien, porque es honesto”, manifestó en conferencia este viernes al ser cuestionado sobre las renuncias en su Gabinete.

“Hay una actitud sincera y de honestidad intelectual en decir: no estoy de acuerdo, yo no creo en la austeridad republicana, no creo que el principal problema de México sea la corrupción, no creo en que por el bien de todos primero los pobres, no creo que el Estado deba de participar o promover el desarrollo, no creo que se deben de garantizar el derecho a la salud con atención médica, medicamentos gratuitos, parece mentira pero hay quienes no están acuerdo con eso, no creo que se atiendan los jóvenes, como estar becando a los Ninis, esto es un pensamiento”, agregó.

Aseveró que la mayoría de los funcionarios del Gobierno federal está trabajando.

“Esto es una oportunidad histórica, es en efecto hacer historia, estamos viviendo el tiempo interesante, hay veces que transcurren los años, décadas y siglos y no pasa nada, no se mueve nada”, dijo.

“Ahora estamos en la cresta de una ola de transformación, de modo que es un timbre de orgullo poder participar en un gobierno que está buscando llevar a cabo un cambio de fondo, un cambio verdadero, una transformación, no hay que decir que esto no va volver a pasar pero si llevaba tiempo sin ponerse en práctica una transformación pacífica pero profunda, se está haciendo un lado al antiguo régimen de corrupción, injusticias y privilegios y estamos creando algo totalmente nuevo”, añadió.

Reconoció que no hay mucha paga y que hay funcionarios que podrían estar ganando más dinero.

“Sin embargo han aceptado el plan de austeridad, ahora hay una disminución de los sueldos por la pandemia, una colaboración, una contribución voluntaria de todo y hay entusiasmo y están muchos participando”, destacó.

“Entonces, si no se creen eso, si no se está de acuerdo, pues entonces no hay porque estar participando en un gobierno como el nuestro, pero afortunadamente la mayoría está consciente de que necesitamos cambiar las cosas en el país como se está haciendo”.

Recientemente renunció el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, por diferencias con el Presidente por la toma de operación de los puertos y aduanas por parte de la Marina y el Ejército.

También han renunciado al Gabinete la Secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena y el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

Otros funcionarios que han renunciado al Gobierno son Simón Levy, ex subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo; Patricia Bugarin, ex subsecretaria de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Germán Martínez, ex director del IMSS; entre otros.

