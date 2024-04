Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Consejeras electorales federales alertaron ayer sobre la renuncia de 217 candidatas en Zacatecas, de un total de 5 mil 262 aspirantes que obtuvieron la procedencia de registro, es decir el 4.1 por ciento desistieron de sus intenciones de competir el 2 de junio.

La mayoría de las aspirantes a diputaciones locales, Alcaldías, regidurías y sindicaturas son de Morena, PRI y MC.

La consejera Dania Ravel dijo que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas reportó que algunas razones de las renuncias son: que fueron registradas sin su consentimiento, cuestiones personales o de salud o porque decidieron cambiarse de partido.

Otras, precisó, reconocieron que el partido las registró para no perder el espacio, no estaban interesadas, no tenían tiempo o el instituto político no respetó los acuerdos. Una candidata, abundó, argumentó que fue por violencia política de género.

«Por el momento no se advierte que sea para incumplir con la paridad de género», planteó Ravel en entrevista, ya que, por lineamientos, las posiciones de candidatas sólo pueden ser ocupadas por mujeres.

Afirmó que no tienen detectado este fenómeno en otro estado y que desconocen si también candidatos están renunciando.

La consejera Carla Humphrey calificó la situación como «muy, muy grave», y demandó vigilar que realmente se respete el espacio para el género.

A nivel local, en Zacatecas se compite por 30 diputaciones locales, 58 Alcaldías, 58 sindicaturas y 547 regidurías. Es en este último rubro donde se concentran las renuncias.