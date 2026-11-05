Renuevan tuberías en Lomas del Ajedrez

El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) realiza trabajos de rehabilitación de la red de agua potable en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez, con el objetivo de mejorar el suministro a las viviendas de este sector de la capital.

Las obras se desarrollan en la calle De la Torre, donde se intervienen 50 metros de tubería de PVC de cuatro pulgadas, debido a la presencia de taponamientos ocasionados por la acumulación de sarro, que reducían el flujo del agua y afectaban el servicio en distintas vialidades.

Entre las calles que presentaban afectaciones se encuentran Del Jaque, Del Enroque, Del Gambito, Defensa Siciliana, Defensa Francesa, Defensa India y De la Victoria, además de otras ubicadas en las inmediaciones.

De acuerdo con el organismo operador, la intervención consiste en sustituir los tramos afectados por tubería nueva, con la finalidad de recuperar las condiciones de funcionamiento de la infraestructura hidráulica y permitir una distribución más eficiente del agua potable.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Leo Montañez, señaló que estas acciones forman parte de los trabajos destinados a atender las necesidades de mantenimiento y rehabilitación de las redes de distribución en colonias y fraccionamientos de Aguascalientes.

La acumulación de sarro en las tuberías puede reducir su capacidad de conducción y provocar deficiencias en el suministro, por lo que su sustitución busca restablecer el flujo hacia los domicilios afectados.

MIAA indicó que continuará atendiendo las condiciones de la infraestructura hidráulica municipal para mejorar la prestación del servicio de agua potable a las familias.