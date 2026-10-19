Renuevan red de agua en 4 colonias

Con una inversión superior a los 22 millones 600 mil pesos, el Municipio de Aguascalientes inició los trabajos de rehabilitación de la red de agua potable en las colonias Miravalle, Buenos Aires, Altavista y Del Carmen, con el propósito de mejorar las condiciones de distribución y suministro del líquido a los habitantes de estas zonas.

El presidente municipal, Leo Montañez, informó que el proyecto contempla la instalación de 7 mil 244 metros de tubería de distintos diámetros, así como la construcción de 920 tomas domiciliarias, mediante las cuales se busca modernizar la infraestructura hidráulica y mejorar el abastecimiento en los hogares.

Las obras se realizan a través del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

El alcalde explicó que la intervención permitirá sustituir tramos de la red de distribución y atender las necesidades de las familias que habitan en estas colonias, donde se pretende contar con un sistema de conducción más eficiente.

Señaló que la renovación de tuberías forma parte de las acciones municipales destinadas al mantenimiento y modernización de la infraestructura hidrosanitaria de la ciudad.

Con estos trabajos, el gobierno municipal busca mejorar las condiciones del servicio de agua potable y fortalecer la capacidad de distribución en los cuatro sectores intervenidos.