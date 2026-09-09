La Universidad Panamericana campus Aguascalientes realizó la ceremonia de toma de protesta del comité ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la Universidad Panamericana, que ejercerá funciones durante el periodo 2026-2027 y tendrá como objetivo ampliar la participación estudiantil y fortalecer la comunicación entre los alumnos y las autoridades universitarias.

La nueva mesa directiva está encabezada por Natalia Ruiz Esparza como presidenta; Leonardo Bernal González en la vicepresidencia, mientras que Ana María Olvera Sosa en la Secretaría General. La organización trabajará en iniciativas relacionadas con la integración, el desarrollo profesional y la atención de las necesidades de la comunidad estudiantil.

Durante su intervención, Ruiz Esparza señaló que la SAUP representará a estudiantes de las diferentes facultades, así como a alumnos foráneos, deportistas y participantes de programas sociales, artísticos y culturales. “Queremos que cada proyecto tenga un impacto real en la vida de los estudiantes y contribuya a que su experiencia universitaria sea más enriquecedora, cercana y memorable”, expresó.

Entre los proyectos previstos se encuentran la creación de un calendario general para difundir actividades y oportunidades universitarias, encuentros entre alumnos y profesores, convenios con empresas, colaboración con organizaciones estudiantiles del estado y grupos de consulta para conocer las propuestas e inquietudes de estudiantes de distintas carreras y semestres.

Antonio de los Reyes Moreno, rector de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes, exhortó al nuevo comité a ejercer la representación desde el servicio, la empatía y la cercanía. Indicó que los resultados de su gestión deberán evaluarse por el impacto generado entre sus compañeros y no únicamente por la cantidad de actividades realizadas.

Michelle Raimond, directora de Vida Universitaria, destacó que estos espacios permiten desarrollar habilidades de liderazgo, colaboración y servicio. A la ceremonia también asistieron Ramiro Velázquez Guerrero y Jorge Franco López, vicerrectores del campus, así como Javier Rosas, titular del Instituto Aguascalentense de la Juventud.