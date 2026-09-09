La Universidad Panamericana campus Aguascalientes realizó la ceremonia de toma de protesta del comité ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la Universidad Panamericana, que ejercerá funciones durante el periodo 2026-2027 y tendrá como objetivo ampliar la participación estudiantil y fortalecer la comunicación entre los alumnos y las autoridades universitarias.
La nueva mesa directiva está encabezada por Natalia Ruiz Esparza como presidenta; Leonardo Bernal González en la vicepresidencia, mientras que Ana María Olvera Sosa en la Secretaría General. La organización trabajará en iniciativas relacionadas con la integración, el desarrollo profesional y la atención de las necesidades de la comunidad estudiantil.
Durante su intervención, Ruiz Esparza señaló que la SAUP representará a estudiantes de las diferentes facultades, así como a alumnos foráneos, deportistas y participantes de programas sociales, artísticos y culturales. “Queremos que cada proyecto tenga un impacto real en la vida de los estudiantes y contribuya a que su experiencia universitaria sea más enriquecedora, cercana y memorable”, expresó.
Entre los proyectos previstos se encuentran la creación de un calendario general para difundir actividades y oportunidades universitarias, encuentros entre alumnos y profesores, convenios con empresas, colaboración con organizaciones estudiantiles del estado y grupos de consulta para conocer las propuestas e inquietudes de estudiantes de distintas carreras y semestres.
Antonio de los Reyes Moreno, rector de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes, exhortó al nuevo comité a ejercer la representación desde el servicio, la empatía y la cercanía. Indicó que los resultados de su gestión deberán evaluarse por el impacto generado entre sus compañeros y no únicamente por la cantidad de actividades realizadas.
Michelle Raimond, directora de Vida Universitaria, destacó que estos espacios permiten desarrollar habilidades de liderazgo, colaboración y servicio. A la ceremonia también asistieron Ramiro Velázquez Guerrero y Jorge Franco López, vicerrectores del campus, así como Javier Rosas, titular del Instituto Aguascalentense de la Juventud.
La Universidad Panamericana campus Aguascalientes realizó la ceremonia de toma de protesta del comité ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la Universidad Panamericana, que ejercerá funciones durante el periodo 2026-2027 y tendrá como objetivo ampliar la participación estudiantil y fortalecer la comunicación entre los alumnos y las autoridades universitarias.