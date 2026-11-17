El Municipio de Aguascalientes inició trabajos de rehabilitación integral en Ciudad Industrial, donde se realizan labores de mantenimiento del alumbrado público, poda, desmalezado y limpieza del camellón central, informó la Secretaría de Servicios Públicos.

Las cuadrillas también retiran basura y residuos acumulados, además de limpiar las superficies afectadas por grafiti. En estas actividades participan voluntarios de Servicio Comunitario.

De acuerdo con la dependencia, las intervenciones tienen como objetivo mejorar las condiciones de los espacios públicos y las vialidades de esta zona, por la que diariamente transitan trabajadores, representantes de empresas y familias.

Los trabajos forman parte de las acciones municipales destinadas al mantenimiento de la infraestructura urbana y la recuperación de espacios públicos en Ciudad Industrial.