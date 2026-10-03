El presidente municipal, Leo Montañez, supervisó el avance de dos obras en distintos puntos de Aguascalientes: una enfocada en la rehabilitación de la red sanitaria y otra en la recuperación de un espacio público para actividades deportivas y convivencia familiar.

Durante la gira de trabajo, Montañez acudió a la calle Jesús Reyes Heroles, en el fraccionamiento Versalles II, donde se realizan trabajos para sustituir alrededor de 80 metros de tubería sanitaria que sufrió un colapso estructural. José Serna Fajardo, subdirector de Alcantarillado de MIAA, informó que la intervención representa una inversión de 400 mil pesos y permitirá atender los problemas de brotes de aguas negras en la vía pública y de descargas domiciliarias.

Posteriormente, el alcalde se trasladó al fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector Guadalupe, para revisar la rehabilitación integral del parque ubicado en la avenida José de Jesús González García, en su cruce con las calles Refugio Cardona y Celia María Martínez.

Miguel Ángel Huízar Botello, secretario de Obras Públicas Municipales, explicó que el proyecto contempla la construcción de muros de contención, una trotapista y andadores de concreto, así como la rehabilitación de la cancha de usos múltiples. También incluye juegos infantiles y una cisterna de 20 mil litros con sistema de riego para las áreas verdes.

La rehabilitación del parque representa una inversión de 4.4 millones de pesos provenientes del FAISMUN y forma parte de las intervenciones municipales para mejorar la infraestructura urbana y recuperar espacios destinados a la convivencia y las actividades recreativas.