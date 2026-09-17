El Municipio de Aguascalientes inició la rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario sobre la avenida Héroe de Nacozari Sur, en la colonia La Salud, con una inversión de 3 millones 795 mil 863 pesos y la sustitución de 775 metros lineales de tubería, informó el presidente municipal, Leo Montañez.

Los trabajos, ejecutados a través del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, contemplan la instalación de nueva tubería de PVC para mejorar la conducción de aguas residuales y fortalecer la infraestructura sanitaria de esta zona de la ciudad.

El proyecto también incluye la construcción de pozos de visita y descargas sanitarias con sus respectivos registros, como parte de las acciones para renovar la red existente y favorecer su funcionamiento.

De acuerdo con el Municipio, la obra beneficiará directamente a los habitantes de este sector, quienes dispondrán de una red sanitaria renovada. La intervención forma parte de los trabajos de infraestructura hidráulica y sanitaria que se desarrollan en distintos puntos de la capital.

Montañez señaló que estas acciones buscan atender las necesidades de infraestructura y mejorar las condiciones de los servicios de agua y saneamiento para las familias de Aguascalientes.