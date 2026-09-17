El Municipio de Aguascalientes inició la rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario sobre la avenida Héroe de Nacozari Sur, en la colonia La Salud, con una inversión de 3 millones 795 mil 863 pesos y la sustitución de 775 metros lineales de tubería, informó el presidente municipal, Leo Montañez.
Los trabajos, ejecutados a través del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, contemplan la instalación de nueva tubería de PVC para mejorar la conducción de aguas residuales y fortalecer la infraestructura sanitaria de esta zona de la ciudad.
El proyecto también incluye la construcción de pozos de visita y descargas sanitarias con sus respectivos registros, como parte de las acciones para renovar la red existente y favorecer su funcionamiento.
De acuerdo con el Municipio, la obra beneficiará directamente a los habitantes de este sector, quienes dispondrán de una red sanitaria renovada. La intervención forma parte de los trabajos de infraestructura hidráulica y sanitaria que se desarrollan en distintos puntos de la capital.
Montañez señaló que estas acciones buscan atender las necesidades de infraestructura y mejorar las condiciones de los servicios de agua y saneamiento para las familias de Aguascalientes.
El Municipio de Aguascalientes inició la rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario sobre la avenida Héroe de Nacozari Sur, en la colonia La Salud, con una inversión de 3 millones 795 mil 863 pesos y la sustitución de 775 metros lineales de tubería, informó el presidente municipal, Leo Montañez.