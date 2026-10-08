Renuevan drenaje en la zona centro

El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) rehabilita la red de alcantarillado sanitario en la calle Nieto, entre J. Guadalupe Posada y Rincón, mediante la instalación de 141 metros de nueva tubería, informó el presidente municipal, Leo Montañez.

La intervención atiende el deterioro de la infraestructura sanitaria derivado de sus años de servicio y uso continuo, condiciones que pueden provocar fracturas, filtraciones y colapsos en la red. De acuerdo con el Municipio, la sustitución de la tubería permitirá prevenir afectaciones como brotes de aguas residuales en la vía pública.

Los trabajos mejorarán el desalojo de aguas residuales y reducirán los riesgos para las vialidades y el entorno mediante la renovación de la infraestructura que se encuentra debajo de la superficie.

MIAA mantiene este tipo de intervenciones como parte de las acciones de rehabilitación de la red sanitaria, con trabajos destinados a sustituir tuberías que presentan desgaste y mejorar las condiciones de operación del sistema de alcantarillado.