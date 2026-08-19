El Municipio de Aguascalientes renovará la infraestructura del sistema de alcantarillado en la calle Rafael, entre la avenida Aguascalientes y la calle Miguel Ángel, en la colonia San Marcos. La obra contará con una inversión de 1 millón 930 mil pesos provenientes de recursos propios, informó el presidente municipal, Leo Montañez.

Durante una supervisión de los trabajos, el alcalde detalló que el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) instala alrededor de 300 metros lineales de tubería sanitaria nueva, con un diámetro de 10 pulgadas, además de 65 descargas domiciliarias. El objetivo es mejorar el funcionamiento de la red y reducir los riesgos de fugas y taponamientos.

Montañez explicó que la intervención responde a la antigüedad de la infraestructura existente, condición que afecta el funcionamiento de la red y puede incrementar los problemas durante la temporada de lluvias. Los trabajos permitirán fortalecer el desalojo de aguas residuales en esta zona de la ciudad.

Durante el recorrido, el presidente municipal supervisó el avance de las obras y señaló que la renovación busca mejorar las condiciones de operación del sistema sanitario mediante la instalación de infraestructura nueva y con mayor capacidad para atender las descargas domiciliarias.