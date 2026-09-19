El Municipio de Aguascalientes rehabilita el colector sanitario de la calle Julián Medina, en la colonia Insurgentes, con una inversión de 4 millones 311 mil pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, informó el presidente municipal, Leo Montañez.

A través del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, los trabajos contemplan la rehabilitación de 214 metros lineales de colector con tubería de 24 pulgadas y otros 210 metros con tubería de ocho pulgadas. La intervención incluye, además, 23 descargas domiciliarias, ocho pozos de visita y un pozo de caja especial.

De acuerdo con el Municipio, la obra permitirá atender el deterioro que presenta la infraestructura sanitaria en este sector y mejorar la conducción de aguas residuales, además de reducir los riesgos de afectaciones asociados con el estado actual de la red.

Montañez señaló que la conservación y rehabilitación de la infraestructura sanitaria requiere intervenciones permanentes para atender los puntos que presentan desgaste, prolongar la vida útil de las redes y mantener condiciones adecuadas para la prestación del servicio.

La obra forma parte de las acciones de rehabilitación de la infraestructura de alcantarillado que se ejecutan en distintos puntos de la ciudad, con recursos destinados a mejorar las condiciones de las redes sanitarias existentes.