El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) lleva a cabo la construcción de una nueva línea de alcantarillado sanitario en el fraccionamiento José López Portillo, conocido como La Barranca, con una inversión aproximada de un millón 500 mil pesos.

Los trabajos se realizan sobre la avenida De los Maestros, en el tramo comprendido entre las calles José Calvillo y José María González Bocanegra, donde se instalarán 250 metros lineales de tubería de PVC de ocho pulgadas de diámetro.

El proyecto también contempla la construcción de 34 descargas sanitarias, con el propósito de mejorar la conducción de las aguas residuales y las condiciones de funcionamiento de la red de drenaje en este sector de la ciudad.

De acuerdo con el organismo operador, la intervención forma parte de las acciones de renovación de la infraestructura hidrosanitaria del municipio, orientadas a prevenir fallas en el sistema de alcantarillado y reducir el riesgo de brotes de aguas negras.

MIAA señaló que la sustitución y ampliación de las redes sanitarias permiten mejorar la capacidad de conducción de las aguas residuales, además de contribuir a la conservación de los servicios básicos en las zonas habitacionales.

El organismo municipal indicó que continuará con las obras de rehabilitación y modernización del alcantarillado en distintos puntos de la capital, como parte de su programa de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura hidráulica.